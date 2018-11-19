В эфире: «Вечерний Орфей». «Приношение великому Учителю»

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 22.11.2018

17 ноября в Большом зале консерватории с огромным успехом прошел концерт известного во всем мире детского хора «Весна». Это было музыкальное приношение создателю коллектива, выдающемуся дирижёру и педагогу Александру Сергеевичу Пономареву. Слушайте концерт в «Вечернем «Орфее». В гостях у Ольги Сироты ученицы мастера: Надежда Аверина ‑ худрук и дирижёр Детского хора «Весна», и хормейстер Ирина Волосовцева.

В программе: В.А. Моцарт «Laudate Dominum»; А. Вивальди «Gloria»; М. Броннер «Душа хотела б быть звездой»; В. Рубин «Девушка пела в церковном хоре»; Е. Подгайц «Лунная свирель»; Ю. Тихонова «Весь мир поёт».

22 ноября, 21:00 (мск)