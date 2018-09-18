В эфире: «Вечерний «Орфей». Памяти Евгения Светланова

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 20.09.2018

Программу этого концерта-приношения (он состоялся в Малом зале московской консерватории 16 сентября) можно было бы назвать «Музыка, которую мы не знаем», поскольку в нее вошли сочинения либо давно не звучавшие, либо вообще никогда у нас не исполнявшиеся. Это фортепианные пьесы Катуара, Юона и Метнера, фортепианные сонаты Фейнберга, Голубева и Мясковского, а также фортепианные сочинения самого Евгения Светланова – его цикл 12 прелюдий. Словом, целый пласт совершенно неизвестной нам музыки отечественных авторов.

Исполняют ее студенты кафедры специального фортепиано профессора Воскресенского

20 сентября 2018 Программа «Вечерний «Орфей», начало в 21.00