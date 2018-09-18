В эфире: «Вечерний Орфей». Второй концерт Большого фестиваля РНО

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 23.09.2018

Основа программы второго концерта X Большого фестиваля РНО — сочинения немецкого композитора Макса Бруха и Дмитрия Шостаковича. В этот вечер на сцену Концертного зала имени П.И. Чайковского вышел Вадим Репин — один из ведущих скрипачей современности, постоянный партнер РНО. Осенью 2017 года в рамках IX Большого фестиваля Вадим Репин представил публике российскую премьеру скрипичного Концерта современного шотландского композитора Джеймса Макмиллана. Исполнение было отмечено слушателями и музыкальными критиками как одно из ярчайших событий года. На сей раз знаменитый музыкант солировал в одном из самых известных и популярных сочинений мирового скрипичного репертуара — Концерте № 1 соль минор Макса Бруха.

Во втором отделении под управлением Михаила Плетнёва прозвучала последняя, 15-я симфония Дмитрия Шостаковича. Открыла вечер музыка Джоаккино Россини – оркестр исполни увертюру к опере «Вильгельм Телль».

Вечерний «Орфей», Второй концерт X Большого фестиваля РНО.

23 сентября, в 21:00. Ведущая Елена Панфилова