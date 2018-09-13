В эфире: «Вечерний «Орфей», Второй концерт X Большого фестиваля РНО

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 13.09.2018

Основу программы второго концерта X Большого фестиваля РНО составили сочинения немецкого композитора Макса Бруха и Дмитрия Шостаковича. В этот вечер на сцену Концертного зала имени П.И. Чайковского выйдет Вадим Репин — один из ведущих скрипачей современности, постоянный партнер РНО. Осенью 2017 года в рамках IX Большого фестиваля Вадим Репин представил публике российскую премьеру скрипичного Концерта современного шотландского композитора Джеймса Макмиллана. Исполнение было отмечено слушателями и музыкальными критиками как одно из ярчайших событий года. На сей раз знаменитый музыкант будет солировать в одном из самых известных и популярных сочинений мирового скрипичного репертуара — Концерте № 1 соль минор Макса Бруха.

Во втором отделении под управлением Михаила Плетнёва прозвучит последняя симфония Дмитрия Шостаковича. Откроет вечер музыка Рихарда Вагнера. Оркестр исполнит фрагмент из оперы «Валькирия» (знаменитой тетралогии «Кольцо нибелунгов») — «Прощание Вотана и заклинание огня». Вечерний «Орфей», Второй концерт X-го Большого фестиваля РНО.

17 сентября, в 21.00. Ведущая Елена Панфилова