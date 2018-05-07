Шедевры Мориса Равеля для всей семьи

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 19.05.2018

19 мая в Большом зале консерватории выступает Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижёр Александр Сладковский. Концерт из цикла " для всей семьи".

И уже через несколько часов вы сможете услышать самые популярные сочинения Мориса Равеля в нашем "Вечернем "Орфее". Солистка – Екатерина Мечетина (фортепиано).

В программе концерта произведения Равеля ‑ «Испанская рапсодия», Концерт №1 для фортепиано с оркестром, Хореографическая поэма «Вальс», Болеро. Начало трансляции на радио «Орфей» в 21:00 (мск).