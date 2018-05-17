Оркестр Баварского радио в программе "Вечерний Орфей"

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 17.05.2018

17 мая в Концертном зале имени Чайковского - уникальное музыкальное событие. В этот вечер свой единственный концерт в Москве даст прославленный симфонический оркестр Баварского радио, уже много лет уверенно входящий в десятку лучших оркестров мира. За дирижерским пультом будет его лидер - маэстро Марис Янсонс. В программе - произведения Л. ван Бетховена (Симфония N3, "Героическая"), Р. Штрауса (симфоническая поэма "Дон Жуан"), М. Равеля (хореографическая поэма "Вальс").

Наша радиостанция, конечно же, не останется в стороне - в этот вечер мы будем транслировать концерт в программе "Вечерний Орфей" в 21.00. В антракте ведущая трансляции Ольга Кордюкова и ее гость, Ярослав Тимофеев (музыкальный критик, член экспертного совета «Золотой маски», лауреат премии "Резонанс") "по горячим следам" расскажут о своих впечатлениях от концерта.