День Победы в «Сириусе»

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 09.05.2018

Горечь и радость Победы — в Сочи музыкальные коллективы радио «Орфей» исполнили военные песни. Легендарные «Тёмная ночь», «Смуглянка», «Журавли», «Жди меня», «День Победы» прозвучали в концертном зале Парка науки и искусства «Сириус».

Генеральный директор ФГБУ «РГМЦ» Ирина Герасимова рассказала, что в концерте были задействованы около 120 музыкантов. На сцену вышли симфонический оркестр радио «Орфей», артисты Академического большого хора «Мастера хорового пения» и солист Московского театра Новая Опера – Илья Кузьмин. В этом музыкальном сезоне художественному руководителю Фонда «Талант и успех» Хансу-Йоахиму Фраю удалось объединить классику и свежесть интерпретаций.