В темпе Presto: Музыка древней Мексики

Это звуки музыкальных инструментов древней Мексики. На таких играли ещё в доколумбовую эпоху. Гуиро, водный барабан, тенабарис и другие экзотические инструменты посольство Мексики дарит Музею музыкальной культуры имени Глинки.
Генеральный директор музея Михаил Брызгалов слышит в этих инструментах настоящую гармонию.
Михаил БРЫЗГАЛОВ: «Это не простые инструменты – на них нужно уметь играть. Мы будем организовывать мастер-классы, отдельные концерты, программы для того, чтобы популяризировать эти, для нас, может, не совсем привычные инструменты. Но как мастера на них играют, и они звучат – настоящая музыка звучит, настоящая гармония на этих с виду невзрачных музыкальных инструментах. Поэтому, думаю, что конечно наше содружество продолжится».
Церемонию передачи сопровождает концерт «Философия ритма». Габриэла Хименес не просто великолепно управляется с древнемексиканскими инструментами, Габриэла – виртуоз перкуссии.
Габриэла ХИМЕНЕС: «Музыка – это и есть сама жизнь. Для меня музыка – это наличие нашего собственного голоса. Голос, с которым мы рождаемся, у каждого он свой, индивидуальный. И музыка начинается от самого первого вздоха человека до конца его жизни и искупления».
Если наши голоса – действительно музыка, тогда, может быть, нам стоит слушать других, а самим стараться говорить лучше?
/Текст – Никита Курочко; звукорежиссёр – Виктор Енченко; фото – телеканал "Евроновости"/