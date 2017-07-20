В темпе Presto: Музыка древней Мексики

В темпе Presto

Суббота, 12:00;

Дата выпуска: 23.09.2017

Это звуки музыкальных инструментов древней Мексики. На таких играли ещё в доколумбовую эпоху. Гуиро, водный барабан, тенабарис и другие экзотические инструменты посольство Мексики дарит Музею музыкальной культуры имени Глинки.

Генеральный директор музея Михаил Брызгалов слышит в этих инструментах настоящую гармонию.

Михаил БРЫЗГАЛОВ: «Это не простые инструменты ­– на них нужно уметь играть. Мы будем организовывать мастер-классы, отдельные концерты, программы для того, чтобы популяризировать эти, для нас, может, не совсем привычные инструменты. Но как мастера на них играют, и они звучат – настоящая музыка звучит, настоящая гармония на этих с виду невзрачных музыкальных инструментах. Поэтому, думаю, что конечно наше содружество продолжится».

Церемонию передачи сопровождает концерт «Философия ритма». Габриэла Хименес не просто великолепно управляется с древнемексиканскими инструментами, Габриэла – виртуоз перкуссии.

Габриэла ХИМЕНЕС: «Музыка ­– это и есть сама жизнь. Для меня музыка – это наличие нашего собственного голоса. Голос, с которым мы рождаемся, у каждого он свой, индивидуальный. И музыка начинается от самого первого вздоха человека до конца его жизни и искупления».

Если наши голоса – действительно музыка, тогда, может быть, нам стоит слушать других, а самим стараться говорить лучше?

/Текст – Никита Курочко; звукорежиссёр – Виктор Енченко; фото – телеканал "Евроновости"/