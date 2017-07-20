В темпе Presto: Простор русской песни

В темпе Presto

Суббота, 12:00;

Дата выпуска: 22.07.2017

Раньше без русской песни нельзя было представить жизни. Будь то работа, широкое застолье или печаль. Народные песни везде сопровождали человека. Сегодня же далеко не все могут их напеть.

Услышать исконное звучание русских песен можно в Музее ёлочной игрушки «Клинское подворье». Вот уже более 10 лет там работает бабушка Матрёна. Она знает песенные традиции даже дореволюционной России.

Бабка МАТРЁНА: «У меня бабушка пела, тётка пела. Когда у нас дом сгорел, вся картошка чёрная запеклась, нечего было есть, негде было жить в деревне – немцы всё сожгли. И меня мама отправила к бабушке жить в Шаховской район. На саночках везла. Там у бабушки я была, потом братик родился. Меня в няньки взяли назад. А я так не хотела ехать от бабушки, мне так хорошо с бабушкой жилось».

Бабушка Матрёна говорит, что не поёт, а играет песни. Проживает их. И на душе у Матрёны становится тепло и светло.

Бабка МАТРЁНА: «Как песня очищает душу, также как верующий в церкви обедню послушает – он как-то такой просветлённый, он выходит добрый. Очищение души – вот и так же для меня песня».

Некоторую музыку мы считаем исконно народной, что на самом деле не всегда так. К примеру, это строки стихотворения Сергея Есенина:

За рекой горят огни,

Погорают мох и пни.

Ой, купало, ой, купало,

Погорают мох и пни.

Послушать истории и пение бабушки Матрёны можно в Музее ёлочной игрушки «Клинское Подворье».

/Текст – Никита Курочко; звукорежиссёр – Виктор Енченко; фото – телеканал "Евроновости"/