В темпе Presto: Мистические зигзаги Стравинского

В темпе Presto

Суббота, 12:00;

Дата выпуска: 30.11.-0001

Если попытаться выразить музыку Стравинского одним знаком, то это, наверное, был бы зигзаг. Танцоры балетов Игоря Фёдоровича сломали лаконичную манеру танца, встали на пятки, и тем самым добавили угловатости. Эпатажный стиль Стравинского узнаётся и в кантатах. Симфонический оркестр и хор тоже словно выписывают зигзаги.

В «Новой Опере» звучит мистерия «Вавилон» – философские взгляды композитора, выраженные мрачным пением на латинском языке.

Режиссёр театра Алексей ВЭЙРО: «Для меня музыка Стравинского очень важна тем, что в этой музыке, как ни в какой другой, наверное, тишина выступает полноправным партнёром звука и становится одним из важнейших элементов композиции».

В мистерии «Новой Оперы» три произведения: кантата «Вавилон» – первое сочинение Стравинского по Ветхому завету. «Плач пророка Иеремии», где хор скорбит об иудейском народе, часть которого взяли в плен вавилоняне, и «Заупокойные песнопения» – по сути, реквием, который Стравинский написал на восемьдесят четвёртом году жизни.

Режиссёр театра Алексей ВЭЙРО: «Нам всегда интересно брать произведения, связанные с духовной и религиозной тематикой. Интересно выстраивать внутри театра некую альтернативную территорию, к уже идущему репертуару, чтобы люди могли пробовать разные репертуары и разную музыку».

Для неподготовленного слушателя мистерия «Вавилон» в «Новой Опере» – тяжёлая и загадочная программа. Неслучайно композитора называли «Человек с тысячью лиц». Однако те, кто считает Стравинского автором всего лишь трёх балетов, откроют для себя новые "мистические зигзаги композитора".

/Текст - Елена Оганесян; звукорежиссёр – Виктор Енченко; фото - телеканал "Евроновости"/