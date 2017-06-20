В темпе Presto: Энциклопедия русской скрипки от Стадлера

В темпе Presto

Суббота, 12:00;

Дата выпуска: 08.07.2017

Во всём мире русская душа считается загадочной, а скрипка – самым пронзительным музыкальным инструментом. Душу русской скрипки можно услышать в миниатюрах наших именитых композиторов. Небольшие скрипичные произведения Мусоргского, Чайковского и Римского-Корсакова звучат в Музее-заповеднике Чайковского. На сцене солисты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и Сергей Стадлер.

Сергей СТАДЛЕР: "Миниатюры играть также сложно, как концерт. Хорошо играть всё трудно. Просто эта программа – это такое лирическое посвящение русской скрипичной музыке".

Композиторы, времена и эмоции сменяют друг друга на концерте, как ёмкие статьи энциклопедии. Музыкальные зарисовки Рахманинова, Стравинского и Шостаковича объединяет история русской скрипичной музыки.

Сергей СТАДЛЕР: "Понятно, что это те имена, которые все знают и любят, и они очень разные, естественно Чайковский. Мы играли две его пьесы. Он - это всегда и величие духа и при этом ещё и мастерство невероятное. Он ведь много сделал для скрипки, он для всех инструментов много сделал. Он написал самый крупный скрипичный концерт, самый значительный русский скрипичный концерт. Он как бы возглавляет русскую скрипичную музыку".

Взять самых любимых русских композиторов, объединить их миниатюры в концерте и сделать срез музыкальной истории – такая задумка привлекает слушателей, но возлагает особую ответственность за качество исполнения. И пусть не всегда хватало чистоты интонирования и ансамблевой сыгранности, зато эмоции били через край.

Музей-заповедник Чайковского в Клину. Русские скрипичные миниатюры в исполнении Сергея Стадлера и солистов Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

/Текст - Елена Оганесян; звукорежиссёр – Виктор Енченко; фото - телеканал "Евроновости"/