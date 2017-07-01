В темпе Presto: Рецепт хорошего настроения

В темпе Presto

Суббота, 12:00;

Дата выпуска: 01.07.2017

Грусть и усталость могут прийти внезапно. Руки опускаются, и мы не знаем, что делать. В Камерном музыкальном нашли рецепт хорошего настроения: берём щепотку радости, приправляем праздником и подаём под шампанское – в театре Покровского премьера оперы Джоаккино Россини «Турок в Италии».

Для автора этого рецепта – режиссёра Ольги Ивановой – слушать оперу, значит радоваться жизни.

Ольга ИВАНОВА: «Музыка у него вся настолько проникнута юмором, радостью, что если зритель, который пришёл в уныние, посмотрит наш спектакль или какой-то другой, просто послушает его музыку, если он даже глаза закроет, он выйдет другим человеком. Тот человек, который не слушает оперы Россини, вообще не ходит в оперный театр, лишает себя ещё одной жизни, возможности. Такой жизни, когда можно радоваться чему-то через музыку. Как мы через книгу: берём хорошую книгу, нам грустно, мы не знаем, что делать, мы ищем там ответ. Мы находим его часто в стихах Пастернака, поэзии Пушкина, мы находим эти ответы».

Арии из оперы «Турок в Италии» очень сложны. Но артисты поют настолько легко, что понимаешь: эта радость – настоящая. Для исполнителя главной роли, турка Селима, Кирилла Филина эти арии словно лекарство.

Кирилл ФИЛИН: «Когда что-то не ладится в жизни, не знаю, уныние, разочарование, что-то плохое, то послушал арию-другую, а ещё лучше спел, то совершенно другой человек. Это как лекарство, как бальзам на раны».

Джоаккино Россини был большим гурманом. Сам умел готовить изысканные блюда. Его музыкальные произведения вызывают не меньший аппетит. Убедиться можно в Камерном музыкальном театре Покровского.