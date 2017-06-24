В темпе Presto: Испанская танцевальная опера эпохи барокко

В темпе Presto

Суббота, 12:00;

Дата выпуска: 24.06.2017

Оперу, как правило, мы ходим слушать. Если спектакль очень хороший, то и смотреть. Но постановку «Любовь убивает» в театре имени Наталии Сац надо идти танцевать. От зажигательной музыки Хуана Идальго де Поланко ноги зрителей сами пускаются в пляс.

В основе оперы – либретто Педро Кальдерона де ла Барка. Режиссёр спектакля – художественный руководитель театра имени Георгий Исаакян.

Георгий ИСААКЯН: «Испанское название этой оперы труднопереводимо, потому что звучит оно примерно так: «Ревность, даже растворённая в воздухе, убивает», но там ещё есть игра слов. Классический перевод Кальдерона на русский дал этому названию третье название уже «Одним лишь взглядом ревность убивает», что совсем далеко уже от Кальдерона».

Музыка спектакля подобна произведениям Шекспира, где сплетаются говор улицы и изысканная речь аристократии. Здесь нелепый заколдованный садовник в образе пса и гнев богини Дианы легко уживаются на сцене.

Оркестром, играя на арфе, управляет виртуоз старинной музыки Эндрю Лоуренс-Кинг.

Георгий ИСААКЯН: «Поскольку эта партитура, эта редчайшая вещь, редчайшая премьера испанской барочной оперы, то сразу было понятно, что в основе будет лежать ансамбль барочных гитаристов, которых, конечно же, в штатном расписание нет. Поэтому часть – это приглашенные артисты, часть – это музыканты театра, которые научились играть на старинных инструментах. Духовая группа вся за это время освоила, да потому что, если вы видели тромбоны – это тоже натуральные тромбоны четырехсотлетней давности, это не современные инструменты, у них совершенно другой звук».

Георгий ИСААКЯН: «Это такой большой совместный проект, но конечно мы в него вкладываем очень много, потому что мы понимаем, что мы это делаем не только для этого спектакля. Мы практически единственный театр сейчас в России, наверное, который так вот пристально занимается барочной и ренессансной оперой. Потому что мы считаем, что нашу публику надо приобщать ко всему богатству мировой культуры».

/Текст – Елена Оганесян, Андрей Ноздреватых; фото – Елена Оганесян; звукорежиссёр – Виктор Енченко/