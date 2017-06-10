В темпе Presto: Калейдоскоп настроений Мусоргского

Радиопрограмма: В темпе Presto

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 12:00;



Знакомство с этими мелодиями – незабываемое музыкальное впечатление детства. «Картинки с выставки» – калейдоскоп настроений тонкой русской души. Цикл Мусоргского молодая и лучезарная пианистка Вера Воронежская исполняет в музее-квартире Голованова. Легендарный дирижёр Большого театра, кстати, вносил изменения в оркестровку фортепианных пьес, которую сделал Равель.

Вера ВОРОНЕЖСКАЯ: «Думаю, «Картинки с выставки» – это оркестровое сочинение, и Голованов как раз был дирижёром оркестра. Мне кажется, что это произведение здесь на своём месте».

Печальный Мусоргский скорбит из-за смерти близкого друга – Виктора Гартмана – основателя псевдорусского стиля в архитектуре. Мы вместе с композитором переходим от одной работы художника к другой. Задумываемся… вздыхаем… и идём дальше.

Вера ВОРОНЕЖСКАЯ: «Если в первый раз я услышала в исполнении мамы это произведение, то потом это были Мария Вениаминовна Юдина и Михаил Плетнёв. Запись Михаила Плетнёва меня очень впечатлила. И тогда я захотела сыграть это произведение, ещё учась в консерватории. И сейчас я решила повторить».

В «Картинках с выставки» музыковеды видят новаторство и сакральные смыслы. Дети слушают мелодии Мусоргского, как сказку. Для одних «Избушка на курьих ножках» – виртуозное музыкальное воплощение всех разрушительных сил мира, для других – всего лишь страшная Баба-Яга, которая мчится по дремучему лесу в поисках заблудившихся детей.

А на самом деле это и то и другое.

/Текст и фото - Елена Оганесян; звукорежиссёр – Виктор Енченко/

А какими были ваши первые впечатления после прослушивания "Картинок с выставки"?