В темпе Presto: Зловещие цветы "Весны священной"

Радиопрограмма: В темпе Presto

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 12:00;



За тридцать минут танца весь зал наполняется силой природных стихий, первобытных инстинктов и нарастающего ритма разрушительных страстей. В год Игоря Стравинского танцоры на сцене "Новой Оперы" упиваются демоническим цветением «Весны священной». Древняя энергия обряда жертвоприношения, последние тренды современных театров и революционная музыка композитора.

Исполнительный продюсер театра «Балет Москва» Татьяна Сафонова говорит о главных героях этой постановки – «четырёх стихиях».

Татьяна САФОНОВА: «Музыка – это такая стихия, которая движет всё вперёд. Песок и вода – это некое место, где мы все живём, это наша Земля, наш эко-дом. И ветер, поскольку это тоже неотъемлемая стихия, с которой мы каждый день сталкиваемся, – это танец, потому что танец здесь очень быстрый, очень энергичный, очень физически сложный. Он создаёт атмосферу и вихрь».

Героиня Галины Грачёвой – девушка с огненными волосами. С одной стороны, она избранница. С другой – жертва.

Галина САФОНОВА: «Если ты полностью погружаешься в образ, то, конечно, там происходит очень много всего. Чувствуешь, что тебя загоняют, и чувствуешь себя настоящей жертвой, испытываешь настоящие эмоции».

В отличие от дягилевской «Весны священной», в этой постановке нет хореографии Нежинского и декораций Рериха. Есть тёмные стихии природы. Под ногами танцоров - настоящий черный песок, который подпитывает героев силой земли. Энергия огня вспыхивает в страстных движениях танца. Музыка Стравинского и по сей день повелевает самыми мрачными стихиями в человеке.

/Текст - Елена Оганесян/

А какие эмоции музыка Игоря Фёдоровича вызывает у вас?