В темпе Presto: Нам дороги эти позабыть нельзя

Радиопрограмма: В темпе Presto

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 12:00;



Спустя семьдесят шесть лет, слыша слова «Вставай, страна огромная», мы встаём, а наши сердца сжимаются. Это звуки памяти Великого времени.

В концертном зале имени Чайковского звучит музыка военных лет в исполнении двух коллективов радио «Орфей» - Академического хора русской песни и оркестра народных инструментов.

Слова этих песен доходят до каждого уголка души, убеждён руководитель хора, Николай Азаров.

Николай АЗАРОВ: «Песни эти просто гениальны. Они написаны великими композиторами, причём композиторами, которые сами зачастую прошли войну, композиторами, которые пережили войну. Великие композиторы писали эти песни. Тема и тогда, когда эти песни писались, трогала до глубины души каждого человека Советского Союза, а причастны были все к этой страшной войне».

В этих песнях колоссальная энергия народа, который преодолел величайшую угрозу и завоевал право на жизнь.

Николай АЗАРОВ: «В нашем народе, вне зависимости от национальной принадлежности, люди, которые вышли из Советского Союза передавали отношение к этой войне, к Великой Победе своим детям, отношение небезразличное на каком-то генетическом уровне, уровне исторической памяти, поэтому мы и плачем на этих песнях. Значительно сложнее удержаться от этих эмоций, когда ты находишься на сцене.

И спустя семьдесят два года эти песни вызывают у нас слёзы. И спустя сто, тысячу лет мы будем помнить. Помнить страшную цену и путь Великой Победы. Нам дороги эти забывать нельзя.

/Текст и фото – Никита Курочко/