В темпе Presto: Неведанные миры Скрябина

Радиопрограмма: В темпе Presto

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 12:00;



На фотографиях глаза этого композитора всегда озорные, радостные и будто всматриваются куда-то вдаль. Такова и его музыка – словно путешествие в новый, доселе неведанный, мир. В музее Скрябина концерт памяти Александра Николаевича, где юные таланты исполняют его музыку.

Для лауреата стипендии Скрябина Дмитрия Березняка, играть эту музыку настоящее блаженство.

Дмитрий БЕРЕЗНЯК: «Музыка Скрябина вызывает такие чувства неземные, какие-то космические. Чувствую такое блаженство, может быть, наслаждение, экстаз. Для нас, русских людей, музыка очень близка, очень, наверное, свободная, полётная. Многие могут заразиться этой музыкой, его творчеством, он сам личность очень неординарная. Поэтому, я думаю, что вполне, может быть, его музыка актуальна сейчас, как музыка Шопена и Рахманиновым».

Скрябин уже в пять лет играл на фортепиано. Дарья Богданова тоже познакомилась с инструментом в раннем детстве. Но для неё это первая встреча с музыкой Александра Николаевича.

Дарья БОГДАНОВА: «В раннем детстве моя мама отдала меня заниматься музыкой к своей преподавательнице, с которой она сама когда-то занималась. Тогда мне было четыре года, мне очень понравился этот инструмент, я из него практически даже не вылезала, мне и дедушка часто помогал в освоении. Сейчас я буду Скрябина играть – один этюд и две поэмы 63 опуса».

В этом году мы празднуем 145-летие со дня рождения Александра Николаевича. Он верил, что благодаря искусству человек победит зло и станет равным Богу. Этой верой и надеждой пропитана вся музыка Скрябина.