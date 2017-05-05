В темпе Presto: «Барочные фантазии»

Радиопрограмма: В темпе Presto

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 12:00;



Боитесь открыть свои эмоции?

Вам срочно нужно послушать барочную музыку – настоящий карнавал звуков и карусель чувств! Насыщенные вычурные мелодии, словно изысканное и витиеватое барочное строение. Это и пасторальные мелодии, и глубокое сопереживание, и радость, уносящей ввысь любви!

В Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера звучат «Барочные фантазии».

Музыка раскрашивает наши мечты, а барочные мелодии в исполнении молодой флейтистки Юлианы Падалко позволяют фантазиям летать.

Юлиана ПАДАЛКО: «Я учусь на четвёртом курсе консерватории. С семи лет, как меня родители отдали в музыкальную школу, и по сей день – это главное, что я умею и люблю делать. Каждый, наверное, когда играет музыку, представляет что-то своё. Каждое произведение – это личное переживание».

Пышные накрахмаленные парики с завитушками и изысканные кружевные сарафаны – это барокко.

Флейтист, студент Московской консерватории Артём ВАСИЛЬЕВ: «Мы играли от души, потому что музыку барочных композиторов исполняли просто в такой же, как и у нас сегодня, атмосфере – очень семейной, уютной, интимной».

Эпоха барокко подарила нам великие музыкальные произведения. Главное, не бояться открыть эмоции, чувства и мечтать!

Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера, «Барочные фантазии» в исполнении Натальи Бельковой, Юлианы Падалко, Артёма Васильева и Татьяны Барсуковой.

/Текст и фото – Никита Курочко/