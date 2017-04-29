В темпе Presto: Космическая музыка Баха

Радиопрограмма: В темпе Presto

Суббота, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 12:00;



Если бы к инопланетянам попал «Золотой диск Вояджера» с кратким рассказом о жизни человечества, среди звуков нашей планеты они обнаружили бы один из Бранденбургских концертов.

В Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки звучит музыка Баха. На сцене ансамбль солистов оркестра «Новая Россия». Партию флейты исполняет Илья Пирогов.

Илья ПИРОГОВ: «Баховскую музыку очень сложно «слепить», чтобы она звучала единым целым, не развалилась на отдельные куски. Бах очень сложен тем, что вся его музыка должна звучать, как единое целое. Я, может быть, сейчас говорю крамольные вещи для барочников, которые играют маленькими фразочками. Но я говорю как музыкант, играющий на современных музыкальных инструментах».

В дарственной надписи Бах указал «концерты для нескольких инструментов» и дату – 24 марта 1721 года. Больше века рукопись томилась в безвестности, но сегодня эти ноты лежат в основе всей музыки.

Илья ПИРОГОВ: «Бранденбургские концерты - это первые концерты, которые были написаны в стиле Кончерто Гроссо. После Иоганна Себастьяна их стали писать итальянцы. Бах был гениальным полифонистом. Вся его тысяча произведений написана совершенно идеально полифонически. Выше него эту точку никто не постиг».

Об Иоганне Себастьяне Бахе часто говорят «Гений» и разводят руками, поднимая взгляд вверх. Именно вверх, в небо, в бескрайние просторы, которые неподвластны людям. Вполне возможно, что впечатление о человечестве внеземные цивилизации будут составлять именно по музыке Баха. Чтобы не разочаровать инопланетян при встрече, эту музыку надо слушать обязательно.

/Автор текста и фото – Елена Оганесян/