«В гостях у Ларисы Гергиевой». Илья Кузнецов

В гостях у Ларисы Гергиевой

Воскресенье: 5:00, 11:00

Дата выпуска: 15.12.2019

В это воскресенье герой программы «В гостях у Ларисы Гергиевой» – заслуженный артист России, народный артист Северной Осетии-Алании Илья Кузнецов. Собеседники вспомнят о лучших спектаклях прославленного танцовщика. Лариса Гергиева поделится с вами впечатлениями о его невероятном артистизме и энергетике, а Илья Кузнецов расскажет о целой сети танцевальных школ, которые он открыл по окончании балетной карьеры; о своих воспитанниках, которые сегодня учатся в лучших хореографических училищах страны.

15 декабря, 11:00 (мск).