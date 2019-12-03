«В гостях у Ларисы Гергиевой». Михаил Татарников. Беседа третья

В гостях у Ларисы Гергиевой

Воскресенье: 5:00, 11:00

Дата выпуска: 08.12.2019

В это воскресенье в программе «В гостях у Ларисы Гергиевой» – завершающая часть беседы с Михаилом Татарниковым. «Иногда нужно взять паузу, чтобы сохранить свежее ощущение музыки», – считает известный маэстро, вспоминая об опере Моцарта «Волшебная флейта», которой он дирижировал десятки раз. Театральный и симфонический репертуар дирижера огромен. Однако у него есть увлечения и помимо музыки – причем, весьма неожиданные. Об этом и о многом другом мы узнаем из беседы Михаила Татарникова с Ларисой Гергиевой.

8 декабря, 11:00 (мск).