В эфире. Марина Мещерякова: «На уроках я стирала с губ помаду»

В гостях у Ларисы Гергиевой

Вторник, 15:00;

 

Дата выпуска: 28.05.2019

Прославленная оперная певица, сопрано Марина Мещерякова расскажет о своих корнях, первых музыкальных впечатлениях, учебе в Московской консерватории, которую певица окончила с красным дипломом.

«В гостях у Ларисы Гергиевой»

28 мая, 15:00 (мск)