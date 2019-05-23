В эфире. Марина Мещерякова: «На уроках я стирала с губ помаду»

Прославленная оперная певица, сопрано Марина Мещерякова расскажет о своих корнях, первых музыкальных впечатлениях, учебе в Московской консерватории, которую певица окончила с красным дипломом.
«В гостях у Ларисы Гергиевой»
28 мая, 15:00 (мск)
В гостях у Ларисы Гергиевой
Вторник, 15:00;
Дата выпуска: 28.05.2019
Прославленная оперная певица, сопрано Марина Мещерякова расскажет о своих корнях, первых музыкальных впечатлениях, учебе в Московской консерватории, которую певица окончила с красным дипломом.
«В гостях у Ларисы Гергиевой»
28 мая, 15:00 (мск)