«Тавор в мажоре». «Русский Ренессанс»

«Мировая музыка с русским характером» – так определяют свое творческие кредо участники ансамбля «Русский Ренессанс». Они играют на музыкальных инструментах, которые принято называть народными. Однако их балалайки, домра и баян зачастую звучат в стилях кроссовер и фьюжн, а в репертуаре присутствуют джазовые стандарты, танго и музыка кино. Сегодня в студии программы «Тавор в мажоре» – Иван Кузнецов, идейный вдохновитель «Русского Ренессанса» и Анастасия Захарова, его великолепная домра.
26 декабря, 15:00 (мск)