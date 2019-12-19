«Тавор в мажоре». «Русский Ренессанс»

Тавор в мажоре

По будням 3:00, 15:00

Дата выпуска: 26.12.2019

«Мировая музыка с русским характером» – так определяют свое творческие кредо участники ансамбля «Русский Ренессанс». Они играют на музыкальных инструментах, которые принято называть народными. Однако их балалайки, домра и баян зачастую звучат в стилях кроссовер и фьюжн, а в репертуаре присутствуют джазовые стандарты, танго и музыка кино. Сегодня в студии программы «Тавор в мажоре» – Иван Кузнецов, идейный вдохновитель «Русского Ренессанса» и Анастасия Захарова, его великолепная домра.

26 декабря, 15:00 (мск)