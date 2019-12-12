«Тавор в мажоре». Сентиментальное путешествие

Тавор в мажоре

По будням 3:00, 15:00

Дата выпуска: 18.12.2019

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина продолжаются легендарные «Декабрьские вечера». Тема этого года – культура Великобритании. В один из вечеров зрители увидят литературно-музыкальную фантазию по мотивам романа британского священника Лоренса Стерна. Два с половиной века назад он описал свои странствования по Италии, Франции и собственному внутреннему миру. Сегодня в студии нашей программы «Тавор в мажоре» – Екатерина Василёва, режиссер самой актуальной версии «Сентиментального путешествия».

18 декабря, 15:00 (мск)