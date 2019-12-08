«Тавор в мажоре». Баян и баянисты

Тавор в мажоре

По будням 3:00, 15:00

Дата выпуска: 09.12.2019

Баян всегда в нашем сознании ассоциировался с народной музыкой. Но последние годы это богатый тембрами и виртуозными возможностями инструмент все больше завоевывает место под солнцем академической музыки. Вот уже более тридцати лет в Москве проводится фестиваль «Баян и баянисты», художественным руководителем которого является прославленный баянист Фридрих Липс. Гостями программы «Тавор в мажоре» будут директор фестиваля Александр Гатауллин и руководитель пресс-службы Иван Шрамков.

9 декабря, 15:00 (мск)