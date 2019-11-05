«Тавор в мажоре». Т-Фестиваль

Тавор в мажоре

По будням 3:00, 15:00

Дата выпуска: 08.11.2019

В Новой Третьяковке на Крымском валу вот уже второй сезон проходит фестиваль камерной музыки, в котором участвуют мировые звёзды. Как и принято в подобного рода событиях в музеях, программы концертов соответствуют стилю окружающих их картин. В эти дни в музее проходит ретроспективная выставка одного из легендарных российских художников Василия Поленова. А вот о том, что происходит в концертном помещении музея, расскажет в программе «Тавор в мажоре» арт-директор Т-Фестиваля Игорь Райхельсон.

8 ноября, 15:00 (мск)