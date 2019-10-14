«Тавор в мажоре». Хор Московского физико-технического института

Тавор в мажоре

По будням 3:00, 15:00

Дата выпуска: 06.11.2019

Российские самодеятельные хоровые коллективы всё чаще появляются на профессиональных подмостках и совершают концертные турне по зарубежным странам. Хор Московского физико-технического института недавно вернулся с итальянского международного фестиваля «Cantus angeli», куда он ездил при поддержке Российского государственного музыкального телерадиоцентра, в состав которого входит и наша радиостанция «Орфей». В студии программы «Тавор в мажоре» руководитель хора Александра Лузанова и его президент Алексей Власов.

6 ноября, 15:00 (мск)