В эфире: «Тавор в мажоре». Сергей Скрипка и Алексей Гориболь

В Российском государственном оркестре кинематографии отмечают в эти дни двойной юбилей: коллективу исполняется 95 лет, а его главному дирижеру, Сергею Ивановичу Скрипке — 70. Маэстро пришёл в этот коллектив молодым дирижером, в 1977 году, а с 1993 является художественным руководителем и главным дирижёром этого оркестра. О своём становлении и работе с таким уникальным оркестром, об озвучивании фильмов и работе с режиссерами Сергей Скрипка расскажет в программе Йосси Тавора.
Вторым гостем программы станет пианист Алексей Гориболь, который в последнее время вышел с несколькими оригинальными музыкально-театральными проектами в весьма необычном месте, Центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге.
30 сентября, 19:00 (мск)