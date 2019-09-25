В эфире: «Тавор в мажоре». Сергей Скрипка и Алексей Гориболь

Тавор в мажоре

Понедельник, 19:00;

Беседы о хорошем...

Дата выпуска: 30.09.2019

В Российском государственном оркестре кинематографии отмечают в эти дни двойной юбилей: коллективу исполняется 95 лет, а его главному дирижеру, Сергею Ивановичу Скрипке — 70. Маэстро пришёл в этот коллектив молодым дирижером, в 1977 году, а с 1993 является художественным руководителем и главным дирижёром этого оркестра. О своём становлении и работе с таким уникальным оркестром, об озвучивании фильмов и работе с режиссерами Сергей Скрипка расскажет в программе Йосси Тавора.

Вторым гостем программы станет пианист Алексей Гориболь, который в последнее время вышел с несколькими оригинальными музыкально-театральными проектами в весьма необычном месте, Центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге.

30 сентября, 19:00 (мск)