В эфире: «Тавор в мажоре». Игорь Райхельсон, Русский гитарный квартет

Тавор в мажоре

Понедельник, 19:00;

Беседы о хорошем...

Дата выпуска: 08.07.2019

Композитор Игорь Райхельсон с каждым новым опусом все больше удаляется от жанра кроссовер в сторону академической музыки. На недавно прошедшем концерте в Большом зале консерватории мы ещё раз могли убедиться в этом: там прозвучал его Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ‑ приношение Брамсу. Игорь Рейхельсон будет гостем программы «Тавор в мажоре».

Вторая часть программы будет отдана новому ансамблю, созданному в Москве – Русскому гитарному квартету. Несмотря на юный возраст коллектива, его музыканты уже успели записать впечатляющий компакт-диск. Об ансамбле и его участниках расскажет создатель квартета Юрий Алешников.

8 июля, 19:00 (мск)