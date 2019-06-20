В эфире: Борис Андрианов и Мария Соболева - гости программы «Тавор в мажоре»

Виолончелист Борис Андрианов ‑ человек удивительной энергии. Замечательный музыкант, блестящий виртуоз и тонкий интерпретатор, он руководит несколькими фестивалями и без устали, вместе с не менее именитыми коллегами, радует любителей музыки в разных отдаленных уголках России своими музыкальными экспедициями. О своих концертах и фестивалях Борис Андрианов рассказал в программе «Тавор в мажоре».
Российский Музыкальный союз и известный звукорежиссер Мария Соболева вышли с инициативой создания профессиональной гильдии звукорежиссеров и проведении осенью большого международного симпозиума, на котором будут обсуждаться многие аспекты деятельности новой гильдии. Мария Соболева ‑ второй гость программы.
1 июля, 19:00 (мск)