В эфире: «Тавор в мажоре». Александр Князев

Тавор в мажоре

Понедельник, 19:00;

Беседы о хорошем...

Дата выпуска: 27.05.2019

Один из самых харизматичных, по мнению критиков, виолончелистов нашего времени, Александр Князев, выходит на сцену с уникальной концертной программой. За один вечер он исполнит шесть сюит Иоганна Себастьяна Баха. Об этой программе, о втором любимом инструменте - органе и о своей концертной жизни Александр Князев расскажет в программе «Тавор в мажоре».

В течение последней недели в театре «Геликон-опера» проходил Четвёртый Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера». Гостями программы будут член жюри, режиссер Георгий Георгиевич Исаакян, победительница конкурса Ляйсан Сафаргулова и один из иностранных участников Ари Теперберг.

27 мая, 19:00 (мск)