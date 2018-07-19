Молодые и признанные

Тавор в мажоре

Пятница, 19:00

Беседы о хорошем

Дата выпуска: 20.07.2018

Три молодых, ярких, творческих личности будут гостями пятничной программы «Тавор в мажоре». Они поделятся со слушателями своими победами, взлетами в карьере, надеждами и планами.

Екатерина Василёва — молодой, но уже маститый оперный режиссер, в творческом портфеле которой более 30 поставленных спектаклей, вернулась из Германии, где с большим успехом поставила моцартовского «Дон Жуана».

Александр Зорин, выпускник ГИТИСа, исполнитель центральной роли в спектакле «Пир во время чумы» по мотивам повести Пушкина, расскажет о чаяниях и надеждах выпускников этого прославленного учебного заведения.

Оперная певица Анастасия Белукова, тоже выпускница ГИТИСа, уже завоевавшая признание, недавно вернулась с одного из известных мастер-классов для вокалистов. Что получает она, солистка Новой оперы, победительница нескольких конкурсов, солировавшая с такими мэтрами, как Владимир Спиваков, от таких занятий?

Слушайте нас в 19.00