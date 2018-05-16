Театрально-музыкальные будни

Тавор в мажоре

Пятница, 19:00

Беседы о хорошем

Дата выпуска: 18.05.2018

Калаф в «Турандот», Герман в «Пиковой даме», Пьер Безухов в «Войне и мире», Хосе в «Кармен», Лаца в «Енуфе» ‑ вот имена только некоторых героев, партии которых поёт на сегодня в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко один из ведущих драматических теноров страны Николай Ерохин. О себе и своём творчестве, о любимых занятиях помимо музыки и о планах он расскажет в программе «Тавор в мажоре» в 19:00 в ближайшую пятницу.

О своём творчестве и судьбе расскажет также и мальтийский композитор Алексей Шор, родившийся в Киеве и живущий в Нью-Йорке. Сегодня музыка этого блестящего математика звучит на многих престижных подмостках в исполнении знаменитых музыкантов.

Новосибирский музыкальный театр стал в очередной раз обладателем премий «Золотая маска». Об истории и театрально-музыкальных буднях этого, отнюдь не провинциального, театра ‑ в беседе с его директором и художественным руководителем Леонидом Кипнисом.

И ещё один необычный гость в программе ‑ израильский дирижёр Рани Кальдерон, выступивший с Национальным филармоническим оркестром России в рамках специальной программы, о которой расскажет её инициатор, директор оркестра, Георгий Агеев.

Эфир 18 мая в 19:00 (мск).