Новые гости программы "Тавор в мажоре"

Тавор в мажоре

Пятница, 19:00

Беседы о хорошем

Дата выпуска: 11.05.2018

Талантливейший композитор нашего времени Гия Канчели делится своими мыслями и музыкальными планами; Сурия Содекова рассказывает об удивительном художнике Хаиме Сутине, выставка работ которого продолжает радовать нас даже в виртуальном варианте; замечательная певица Анна Бутурлина о своём видении и исполнении популярных советских песен и известный импресарио Марина Бауэр порадует нас концертами, посвящёнными юбилею одного из самых прославленных русских дирижёров, Евгения Светланова.

Обо всем этом ‑ в программе «Тавор в мажоре» в пятницу, 11 мая, в 19.00 (мск).