Революция в Байройте

"Слыхали львы..."

Дата выпуска: 26.02.2018

Это наверняка понравилось бы Рихарду Вагнеру, недаром он водил дружбу с Бакуниным и завещал «дети, творите новое»! Сенсации и другие новости Зеленого холма — в материале Анастасии Буцко.

Всего пять месяцев отделяют нас от открытия Байройтского фестиваля. Тон в этом сезоне будут задавать дебютанты: премьера сезона, «Лоэнгрин», находится в руках постановочной команды во главе с Ювалем Шароном. Радикальное решение фестивального руководства: 39-летний израильтянин, живущий в Лос-Анджелесе, пока зарекомендовал себя лишь двумя самостоятельными оперными постановками (правда, одна из них — «Три Сестры» Петера Этвеша в Вене).

Знаменитый немецкий живописец Нео Раух опробует силы в качестве сценографа. Французский тенор Роберто Аланья отметит свое 55-летие дебютом в первой вагнеровского роли — рыцаря Лоэнгрина. И лишь в партии Эльзы публика услышит проверенную вагнеровскую певицу — Аню Хартерос. Кстати, только что солистка Баварской государственной оперы замечательно исполнила вагнеровские же песни на стихи Матильды Везендонк — в сопровождении оркестра Мюнхенской филармонии под управлением Валерия Гергиева...

Несмотря на то, что многие считают Аню Хартерос одной из лучших вагнеровских певиц всех времен, ее «байройтское назначение» многих разочаровало: ведь в этой партии далеко не только тусовка вагнерианцев ожидала Анну Нетребко.

Дебют Анны Юрьевны в этой партии состоялся полтора года назад в Дрездене, его сочли «генеральной репетицией» к дебюту на Зеленом холме. Однако уже в августе того же года интервью Нетребко газете Frankfurter Allgemeine вселило сомнения — звезда жаловалась на продолжительность партии: «петь Вагнера шесть часов? Не думаю, что это для меня!» и жестокосердие дирижера Кристиана Тилемана, требующего от нее «не только мелодической линии, но и текста, этих ужасных немецких согласных...» Словом, надо было в свое время ехать в Дрезден или Питер, чтобы послушать Нетребко в партии Эльзы.

И наконец, к главному пункту Байройтской революции — хоть размах этой бури способны оценить, наверное, только знатоки: тетралогии «Кольцо нибелунга», из-за которой, собственно, строился Байройтский театр, в этом году не будет. Точнее — вот она, сенсация — в программу включили «отдельно взятую» оперу «Валькирия» — то есть, «Кольцо» рассыпалось, такого в Байройте еще не бывало никогда за без малого полтора века. Причем продирижирует «Валькирией» Пласидо Доминго — в 90-е годы он блистал в Байройте в партии Зигмунда в той же опере.

Кстати, без «Кольца» придется обойтись байройтской публике и в следующем году. Новая постановка последует лишь в 2020-м, за дирижерский пульт согласился встать Андрис Нельсонс, а переговоры о режиссуре Катарина Вагнер вела, насколько нам известно, с Дмитрием Черняковым — и, говорят, не безуспешно!

Из Берлина Анастасия Буцко. Deutsche Welle специально для радио «Орфей».