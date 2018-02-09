Громкие премьеры Берлинской Staatsoper

"Слыхали львы..."

Дата выпуска: 09.02.2018

До первой из наиболее сенсационных премьер 2018 года остались считанные дни: уже 11 февраля поднимется занавес Берлинской государственной оперы и столичная публика, купившая билеты по высшему ценовому разряду, увидит вагнеровскую «Тристан и Изольда» в постановке Дмитрия «наше все» Чернякова.

Нет сомнений, что в полном сборе будет многочисленная интернациональная община поклонников режиссера. Гаранты музыкального качества — дирижер Даниэль Баренбойм и ансамбль, включая Аню Кампе, Андреса Шагера и Екатерину Губанову в центральных партиях.

По закулисной информации, вообще-то постановка Чернякова должна была открывать Staatsoper после многолетнего капремонта, обошедшегося немецким налогоплательщикам в почти четверть миллиарда евро. Жизнь сложилась иначе: окончание ремонта отпраздновали уже пару месяцев назад, а вместо задуманной некогда постановки «Войны и мира» Прокофьева Черняков снова взялся за «Тристана». Тринадцать лет назад с работы над этим вагнеровским эпосом о любви и смерти для Дмитрия началось сближение с композитором — спектакль держался на сцене Мариинки несколько лет.

Если на показы «Тристана» еще есть шанс добыть билет, то другая постановка на сцене Госоперы распродана безнадежно: «Макбет» Джузеппе Верди с Анной Нетребко. Всего пять спектаклей в июне и июле, черный рынок уже бурлит: официально спектакли продавались по высшей ценовой категории «H». В демократичном Берлине это означает, что самый дешёвый билет стоил 26 евро. В интернете же цены за не лучшие места подбираются сейчас к отметке 500.

Ставит «Макбета» Гарри Купфер — кстати, всего год назад, но уже не в Берлине, а в Мюнхене, ветеран оперной режиссуры занимался другой леди Макбет, той, что из Мценского уезда. Партнером Нетребко будет Пласидо Доминго.

Два «Парсифаля» привлекают внимание в оперном календаре: одним Саймон Рэттл на Пасху попрощается с должностью шефа Берлинского филармонического оркестра, другого в июле представит в Мюнхене его преемник — Кирилл Петренко. Кстати, художником-постановщиком будет знаменитый Георг Базелиц. Еще один «хайлайт» мюнхенской афиши — «Сицилийская вечерня», в одной из партий — некто Эрвин Шротт, до сих пор известный как бывший спутник жизни Анны Нетребков. Спектакль представят к открытию Мюнхенского оперного фестиваля.

Из Берлина Анастасия Буцко. Deutsche Welle специально для радио «Орфей».