Леонид Половинкин. Программа вторая

Вторая программа из цикла "Шум времени" о композиторе Леониде Половинкине.
Ирина Кленская: «Леонид Половинкин встретил революцию настороженно, но радостно. События потом шли разными путями. В 1932 году начинают создаваться Союзы: Союз литераторов, художников и создан Союз композиторов. Идея такая: все профессиональные творцы должны объединяться по союзам, которые должны находиться под очень строгим и внимательным надзором партии».
Александр Васькин: «Леонида Половинкина это не утраивает, ведь он же лев! Он бросается, он защищает! Ему говорят: «вы наш бесстрашный защитник новой музыки!» А нужна уже не новая музыка, а старая. Происходит поворот.»
Повтор программы