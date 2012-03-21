Леонид Половинкин. Программа вторая

Шум времени

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 29.05.2019

Вторая программа из цикла "Шум времени" о композиторе Леониде Половинкине.

Ирина Кленская: «Леонид Половинкин встретил революцию настороженно, но радостно. События потом шли разными путями. В 1932 году начинают создаваться Союзы: Союз литераторов, художников и создан Союз композиторов. Идея такая: все профессиональные творцы должны объединяться по союзам, которые должны находиться под очень строгим и внимательным надзором партии».

Александр Васькин: «Леонида Половинкина это не утраивает, ведь он же лев! Он бросается, он защищает! Ему говорят: «вы наш бесстрашный защитник новой музыки!» А нужна уже не новая музыка, а старая. Происходит поворот.»

Повтор программы