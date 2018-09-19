В эфире: «Шум времени». Михаил Матюшин: "Музыку можно слышать и видеть". Программа вторая

Шум времени

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 19.09.2018

Вторая программа из цикла «Шум времени», посвященная одному из лидеров русского авангарда первой половины ХХ века, композитору Михаилу Матюшину.

Ирина Кленская: «У Матюшина появляется мысль, что музыка есть некий шифр, который, может быть, предстоит разгадать. Музыку можно слышать и видеть. Впервые у него появляется идея цветной музыки, потому что каждая эпоха имеет свой цвет. Готика – это всегда оттенки жёлтого. Раз оттенки жёлтого, то это странно, чуть приглушенная музыка. Возрождение – все оттенки синего. Барокко – от оранжевого к красному. Классицизм – зеленовато-голубой. И каждому цвету соответствует свой ритм».

Александр Васькин: «Все свои научные изыскания уже позднее Матюшин издаст в книге, который назовет «Справочник по свету». Вот там как раз он всё это распишет – какая эпоха какому цвету соответствует. И вот по этой причине Матюшина назовут основоположником органического направления в русском авангарде ХХ века».

19 сентября 15:00 (мск)