Какой же будет он новый – 1917-ый год?

Шум времени

Воскресенье, 12:00;

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 31.12.2017

31 декабря 1916 года. На пороге 1917-ый. «Всё было как обычно. Дай Бог, чтобы следующий год прошёл также благополучно, но принёс бы больше тишины и спокойствия», – записал Николай II в своём дневнике.

Александр Васькин: «То был особый новый год. Многие отметили, что такого безудержного веселья Москва не видела давно. И Москва, и Петербург, и Киев. Помним, что тогда шла Первая мировая война. И действовал сухой закон. Но его называли полусухим. Трактирщики, владельцы ресторанов трактовали этот закон как Бог на душу положит. Ну в самом деле, ну как можно в условиях сухого закона отмечать новый год? И вот, несмотря на существовавший строгий запрет на торговлю алкоголем, введенные огромные штрафы и даже уголовную ответственность, организаторы новогодних торжеств в московских ресторанах шли на всевозможные ухищрения, дабы ублажить своих клиентов. Шампанское подавалось в кувшинах под видом кваса. Водку разливали в бутылках из под минеральной воды. Ну а коньяк, естественно, в чайниках для чая. Пили много, пили безудержно. Газета «Голос Москвы» писала, что запрещение продажи вина действовало только на бумаге. Очень скоро это привело к тому, что за вино брали неслыханные цены, тем самым установив новый, весьма тяжкий, налог на обывателя».

Эфир 31 декабря 12:00