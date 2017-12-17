Владимир Дешевов – царскосельский музыкант-вундеркинд

Шум времени

Воскресенье, 12:00;

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 17.12.2017

Новая передача из цикла «Шум времени» посвящена композитору, автору музыкально-сценических произведений на революционную тему Владимиру Дешевову.

Большинство произведений Дешевова остались в архивах, многое не сохранилось. Систематическое изучение его наследия только начинается.

Владимир Дешевов вышел на музыкальную арену практически во время октябрьской Революции. Он учился в Санкт-Петербургской консерватории у Лядова, Штейнберга и закончил её в 1914 году. Уже через три года произошла революция, которая очень многое изменила, в частности, и в художественных приоритетах. Индустриализация как главная хозяйственная задача страны вызывала желание отобразить ее в звуках, создать искусство, созвучное ее масштабу, заявить о высшей ценности новых, невиданных и сулящих большие перемены звуках. Так возник музыкальный «конструктивизм».

Дешевов был в русле всего этого. Он автор одного из первых советских балетов «Красный вихрь», а также оперы «Лед и сталь» на сюжет о событиях Кронштадтского восстания (1930). В 1926 написал фортепианную пьесу «Рельсы» – одно из первых в советской музыке воплощений индустриальной, «машинной» романтики.

Но в 30-ые годы Дешевов ушёл в область музыки прикладной. Да и многие его коллеги были вынуждены как-то умерить свой новаторский пыл.

Эфир 17 декабря в 12:00