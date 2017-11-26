"Что за глупая овца, что не знает РославцА": вторая программа о Николае Рославце

Шум времени

Воскресенье, 12:00;

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 26.11.2017

Вторая программа из цикла «Шум времени» посвящена композитору, философу, одному из ярких и сложных музыкантов ХХ века Николаю Рославцу.

А. Васькин: «До 1917 года он был в числе новаторов русского искусства. Организовалось такое творческое объединение «Будетляне» от слова «будет». Это группа писателей, деятелей искусства. По сути первые русские футуристы. И там же Рославец. Во главе стоял Велимир Хлебников. Там же Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Василий Каменский, Алексей Кручёных. То есть это те легендарные личности, которых впоследствии будут изучать уже в 60-70-у годы, когда слово «футуризм» перестанет быть ругательным. Они борются за новое искусство. Говорят о том, что их произведения, это явление исключительной самостоятельности, продиктовано временем и биением этого времени.

С Маяковским были очень интересные отношения у Рославца. Очень известна эпиграмма Владимира Владимировича.

Однажды зашёл в одно из кафе Рославец, а там Маяковский. И он подходит к нему, они поговорили, и Маяковский сразу сходу сочиняет каламбур.

И Кленская: «К Маяковскому подошел молодой человек и спросил «Кто это был рядом с вами?» И тогда Маяковский ответил: «Что за глупая овца, что не знает РославцА»».

А. Васькин: «За Рославцем закрепился этот маленький стишок и все вспоминали экспромт Маяковского».

Эфир 26 ноября в 12:00