Николай Рославец: пионер нового музыкального мышления

Шум времени

Воскресенье, 12:00;

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 19.11.2017

Творчество Николая Андреевича Рославца долгое время оставалось вне поля зрения исполнителей и широкой публики. Оказавшись за пределами основных путей развития советского искусства ещё в 30-е годы, композитор чуть ли не на добрые полвека исчез из музыкальной жизни своей страны. И «открыли» русского композитора не московские музыканты и музыковеды, а зарубежные исследователи - Д. Гойови из Геттигенского университета (в начале 60-х годов) и другие. Во многих трудах по новой музыке имя Рославца часто встречается в группе пионеров нового музыкального мышления.

Эфир 19 ноября в 12:00