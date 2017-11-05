Николай Черепнин

Шум времени

Воскресенье, 12:00;

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 05.11.2017

«Самым знаменитым деятелем музыки, живописи, хореографии» считал Сергей Дягилев композитора Николая Черепнина. Ему посвящена программа из цикла «Шум времени».

Ученик Н. Римского-Корсакова, близкий друг А. Глазунова и А. Лядова, член известного содружества «Мир искусства», музыкант, получивший признание многих своих выдающихся современников, — Николай Черепнин вписал в историю русской музыки XX века одну из блестящих страниц как композитор, дирижер, пианист, педагог.

Долгие десятилетия имя Черепнина не появлялось на театральных и концертных афишах, сочинения его не издавались. В этом он разделил судьбу многих русских художников, после революции оказавшихся за рубежом.

Эфир 5 ноября в 12:00