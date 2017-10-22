Гавриил Попов. Программа первая

Программа из цикла «Шум времени» посвящена одному из ярчайших представителей русского авангарда 20-х годов ХХ века, композитору Гавриилу Попову.
Гавриил Николаевич Попов – ленинградский композитор, почти ровесник Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он родился в Новочеркасске в 1904 году и умер в Москве в 1972 году. Щедро одаренный композитор и пианист, Г.Н.Попов оставил 117 опусов. Среди них – незаконченная опера «Александр Невский», шесть симфоний (7-я незаконченная), инструментальные концерты, камерные сочинения, хоры и множество музыки к кинофильмам и театральным пьесам. Но в истории музыки он остался, прежде всего, как яркий представитель русского музыкального авангарда 20-х годов.
Эфир 22 октября в 12:00.