Гавриил Попов. Программа первая

Шум времени

Воскресенье, 12:00;

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 22.10.2017

Программа из цикла «Шум времени» посвящена одному из ярчайших представителей русского авангарда 20-х годов ХХ века, композитору Гавриилу Попову.

Гавриил Николаевич Попов – ленинградский композитор, почти ровесник Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он родился в Новочеркасске в 1904 году и умер в Москве в 1972 году. Щедро одаренный композитор и пианист, Г.Н.Попов оставил 117 опусов. Среди них – незаконченная опера «Александр Невский», шесть симфоний (7-я незаконченная), инструментальные концерты, камерные сочинения, хоры и множество музыки к кинофильмам и театральным пьесам. Но в истории музыки он остался, прежде всего, как яркий представитель русского музыкального авангарда 20-х годов.

Эфир 22 октября в 12:00.