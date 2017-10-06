"Шум времени": Леонид Половинкин

Шум времени

Воскресенье, 12:00;

Ведущие Ирина Кленская и Александр Васькин.

Дата выпуска: 06.10.2017

Программа из цикла «Шум времени…» посвящена Леониду Половинкину – советскому композитору и дирижеру. Прожив, к сожалению, не долгую жизнь, он был заметным деятелем своего времени. В 1926 году Леонид Половинкин стал заведующим музыкальной частью и дирижёром Московского театра для детей. Для маленьких слушателей он создал оперы «Ирландский герой» (по пьесе «Удалой молодец, гордость Запада» Д. Синга, 1933), «Сказка о рыбаке и рыбке» (по А. С. Пушкину, 1935); балеты «Негритёнок Сэби» (совместно с Л. К. Книппером и Л. М. Соковниным, 1929). Как композитор был склонен к эксперименту, яркой характерности и даже экстравагантности.

Эфир 8 октября в 12:00.