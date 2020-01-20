В эфире: «Вечерние импровизации», Шум времени: Мария Юдина

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 23.01.2020

Образ этой выдающейся пианистки до сих привлекает внимание не только музыковедов, но и философов, писателей, художников, артистов. Настолько необычным был ее образ — в черном платье (словно рясе), с большим крестом и в простых советских кедах, без шнурков. Она читала со сцены Пастернака, играла «под Шуберта», а у Святослава Рихтера после ее концертов разламывалась голова. Он считал ее большим талантом, оказывающим «насилие над публикой, страшное насилие». О странностях судьбы Марии Юдиной мы поговорим в очередном выпуске программы «Вечерние импровизации» на «Орфее». Авторы программы писатель Александр Васькин и журналист Ирина Кленская. В программе прозвучит музыка в исполнении пианистки и ее любимая классика.