В эфире: «Вечерние импровизации», «На часах уже двенадцать без пяти!»

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 31.12.2019

Новогодние мелодии, новогодние истории, легенды и даже тосты — все это как нельзя кстати пригодится в этот прекрасный вечер. Приглашаем наших радиослушателей провести последние часы старого года не только у новогодней елочки, но и у на радиоволне «Орфея».

31 декабря, 20:00 (мск)

До Нового года остается всего несколько часов, но авторы «Вечерних импровизаций» Александр Васькин и Ирина Кленская, как всегда, на своем посту — в студии радио «Орфей». Новогодние мелодии, новогодние истории, легенды и даже тосты — все это как нельзя кстати пригодится в этот прекрасный вечер. Приглашаем наших радиослушателей провести последние часы старого года не только у новогодней елочки, но и у на радиоволне «Орфея». С Новым 2020-м годом!!!