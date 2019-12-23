«Вечерние импровизации». «Гоголевские ночи перед Рождеством»

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 25.12.2019

Создавая свою знаменитую повесть «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николай Васильевич Гоголь и не предполагал, что его произведение послужит литературной основой для создания двух замечательных опер - «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова и «Черевички» Чайковского. В этот вечер мы не только вспомним сюжет повести, поговорим о роли мистики в творчестве Гоголя, но и послушаем замечательную музыку. Авторы программы «Вечерние импровизации» - писатель Александр Васькин и журналист Ирина Кленская.

25 декабря, 20:00 (мск)