В эфире: «Вечерние импровизации». Дэвид Линч.

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 15.12.2019

В передаче Вечерние импровизации с Ириной Кленской и Евгением Жариновым будем говорить о творчестве Дэвида Линча, который совершил революцию во всей сериальной политике. Именно он «убил» так называемую «мыльную оперу», этот оплот пошлости, которым славилось не только американское телевидение. Эти «мыльные оперы» дошли в эпоху перестройки и до нас в виде мексиканских «Рабыни Изауры» и блокбастера всех старушек «Богатые тоже плачут». Но вот пришёл «Твин Пикс» - и всё кардинально изменилось. Почему? Что было заложено в этом сериале? В чём суть революции, совершённой Дэвидом Линчем? Что это за режиссёр? Об этом и о многом другом мы и поговорим во время нашей встречи.

16 декабря, 20:00 (мск)