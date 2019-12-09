«Вечерние импровизации». Шум времени: братья Каверины.

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 12.12.2019

Писатель Вениамин Каверин, вирусолог Лев Зильбер и композитор Александр Ручьев – фамилии у этих людей разные, а вот происхождение одно. Родились и росли они в одной семье, каждый достиг в своем деле больших успехов. Каверин прославился романом «Два капитана», Зильбер совершил важнейшие научные открытия, спасшие тысячи жизней, а Ручьев сочинял оперы, кантаты, концерты, сонаты и множество других музыкальных произведений. О странностях судьбы мы поговорим в очередном выпуске программы «Вечерние импровизации» на «Орфее». Авторы программы писатель Александр Васькин и журналист Ирина Кленская. В программе прозвучит популярная классика.

12 декабря, 20:00 (мск)